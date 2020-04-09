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09.04.2020 - 11:09 |

Ezgi Eyüboğlu formunu böyle koruyor

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, corona virüs nedeniyle devam eden karantina döneminde formunu korumak için evde yoga ve pilates yapıyor.

Ezgi Eyüboğlu formunu böyle koruyor

Spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Ezgi Eyüboğlu, yoga sırasında çekilen bir karesine “Bir yerden başlamak lazım” notunu düştü.

Ezgi Eyüboğlu formunu böyle koruyor

Büşra Pekin: Sen hangi karantina karakterisin?Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Büşra Pekin, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Pekin, "Sen hangi karantina karakterisin?" notuyla yayınladığı bir video ile takipçilerini güldürdü.
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Cadde Yazarları

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