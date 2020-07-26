MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ezgi Eyüboğlu’ndan Oğulcan Engin'e: Gözlüğünü arama!
26.07.2020 - 14:45 |

Ezgi Eyüboğlu’ndan Oğulcan Engin'e: Gözlüğünü arama!

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından sevgilisi Oğulcan Engin'e eğlenceli bir gönderme yaptı.

Ezgi Eyüboğlu’ndan Oğulcan Engin'e: Gözlüğünü arama!
ABONE OL

Corona virüs salgını öncesinde aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin çiftinin aşkları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin’in babası Sinan Engin ile de tanışan Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından takipçilerini gülümseten bir paylaşım yaptı.

Oğulcan Engin’in güneş gözlüğünü ödünç alan güzel yıldız, bunu sosyal medya hesabından sevgilisine duyurdu. Oğulcan Engin’i de paylaşımına etiketleyen Eyüboğlu, “Gözlüğünü arama” notunu düşerek gülümsedi.

Ezgi Eyüboğlu’ndan Oğulcan Engine: Gözlüğünü arama

26 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seda Güven tatilde

Seda Güven tatilde

Hadise'nin pandemi zararı 3 milyon TL

Hadise'nin pandemi zararı 3 milyon TL

Mikonos güzeli…

Mikonos güzeli…

Hayalindeki gelinliğe kavuştu

Hayalindeki gelinliğe kavuştu

Sıradaki Haber