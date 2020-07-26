Ezgi Eyüboğlu’ndan Oğulcan Engin'e: Gözlüğünü arama!

Corona virüs salgını öncesinde aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin çiftinin aşkları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin’in babası Sinan Engin ile de tanışan Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından takipçilerini gülümseten bir paylaşım yaptı.

Oğulcan Engin’in güneş gözlüğünü ödünç alan güzel yıldız, bunu sosyal medya hesabından sevgilisine duyurdu. Oğulcan Engin’i de paylaşımına etiketleyen Eyüboğlu, “Gözlüğünü arama” notunu düşerek gülümsedi.