Ezgi Mola, işletmeci sevgilisiyle Çeşme'de evlenecek

Ezgi Mola da evli ünlüler kervanına katılıyor. Genç yetenek, 1,5 yıldır beraberlik yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor. Karantina döneminde ilişkilerini gözden geçiren çift, beraberliklerini nikâh masasına taşımaya karar verdi. Düğün hazırlıklarına başlayan ikili, ünlü tatil beldesi Çeşme’de kır düğünü konseptiyle evlenecek. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da eylül ayını belirledi.