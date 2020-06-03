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HaberlerMagazin Haberleri Ezgi Mola, işletmeci sevgilisiyle Çeşme'de evlenecek
03.06.2020 - 12:47 |

Ezgi Mola, işletmeci sevgilisiyle Çeşme'de evlenecek

Oyuncu Ezgi Mola, karantina döneminde işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenme kararı aldı. Çift, eylül ayında Çeşme'de nikâh masasına oturacak.

Ezgi Mola, işletmeci sevgilisiyle Çeşme'de evlenecek
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Ezgi Mola da evli ünlüler kervanına katılıyor. Genç yetenek, 1,5 yıldır beraberlik yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor. Karantina döneminde ilişkilerini gözden geçiren çift, beraberliklerini nikâh masasına taşımaya karar verdi. Düğün hazırlıklarına başlayan ikili, ünlü tatil beldesi Çeşme’de kır düğünü konseptiyle evlenecek. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da eylül ayını belirledi.

    Magazin Haberleri Bülteni (3 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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