Ezgi Mola ve Enis Arıkan sahne öncesi görüntülendi

Zorlu PSM sahnesinde sahneleyecekleri müzikal öncesinde kısa bir alışveriş turuna çıkan iki yakın arkadaş, bir süre giyim mağazalarını dolaştı.

Sonrasında baş başa yemek yiyerek kısa bir sohbet eden Arıkan ve Mola, son hazırlıklarını tamamlamak üzere kulisin yolunun tuttular.