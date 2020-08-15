Ezgi Mola’dan sevgilisine: Mustafa Bey inanılmaz, ecelinize mi susadınız?

Alaçatı'da mekan işleten, oyuncu Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı, önceki gün Instagram hesabından bir pozunu paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken iş adamı, binlerce beğeni aldı. Ancak Aksakallı'nın vücut şovu, sevgilisi Ezgi Mola'yı kızdırdı.

Sempatik oyuncu, evlilik hazırlığında olduğu Aksakallı'nın paylaşımına şu yorumu yaptı:

"Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak."

Ezgi Mola'nın esprili paylaşımı kısa süre büyük ilgi gördü. Mesaj binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.