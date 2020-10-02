Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında? Çatı Katı Aşk dizisinin Ayşen'i diziden ayrıldı mı?

Ezgi Şenler kimdir sorusu bu akşam Kanal D ekranında ilk bölümü ile yayınlanacak olan Çatı Katı Aşk dizisinin kadrosunda yer alıyor. İlk olarak Hilmi Cem İntepe ile birlikte Bodrum Masalı dizisinde rol alan ve ilk oyunculuk deneyimini bu dizide yaşayan Ezgi Şenler sonraki süreçte Nefes Nefese, Canevim dizilerinde rol aldı. Bu akşam ekrana gelecek olan Çatı Katı Aşk dizisinde Ayşen Yılmaz karakterine hayat verecek olan Ezgi Şenler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Ezgi Şenler biyografisi...

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.

11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ezgi Şenler, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Müjgan karakterine hayat vermektedir. Ezgi Şenler, 1,68 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

Ezgi Şenler’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Müjgan Haksever) (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Mercan) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Aslı) (TV Dizisi)

AYŞEN YILMAZ KARAKTERİ

Yılmaz ailesinin bırakın üvey olmayı belki de öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızları…Moda tasarım bölümünde okumaktadır... Ayşen, sadece Yılmazların değil bütün mahallenin göz bebeğidir. İlk dişinin çıkmasından, yürümesinden, konuşmaya başlamasından tutun da okuldaki müsamerelerine kadar bütün özel anlarında mahalleli tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle Ayşen’in yanında olmuştur. O da bunları asla unutmamış büyüdükten sonra kendini mahallenin her işine koşmaya adamıştır.

Özellikle de mahallelinin nişan, sünnet, mezuniyet gibi özel bir günü oldu mu? Muhteşem tasarımlar Ayşen’den…Ayşen’in, yer yer hayalperest ve renkli kişiliğe sahip olmasına rağmen, gözü parada, pulda, zenginlikte değildir.