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20.08.2020 - 11:03 |

Ezgi Sertel ekranlara dönüyor!

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren sunucu Ezgi Sertel ekranlara dönmek için gün sayıyor. Doğumdan sonra bir süre sevenlerinden uzak kalan Sertel, yeni yarışma programı ‘Fazlası Zarar’ ile izleyici karşısına çıkacak.

Ezgi Sertel ekranlara dönüyor!
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2020 yılında ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, bebekleri ile zaman geçirmek istediğini söyleyerek ekranlara ara vermişti. Yeniden ekranlara dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan sunucu, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan  ‘Fazlası Zarar’ adlı yarışmayla sevenleriyle buluşacak.

Yeni projesini sosyal medya hesabından duyuran Sertel, yarışmanın formatı hakkında da takipçilerini bilgilendirdi.

Ezgi Sertel ekranlara dönüyor

Ünlü sunucu, alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanan program için Sertel “İhtiyaç fazlası harcalamalar inceleniyor; kim savurgan, kim tutumlu ortaya çıkıyor! Türkiye’nin alıveriş alışkanlıklarını değiştirecek yarışma programı ‘Fazlası Zarar’ çok yakında başlıyor!” ifadelerini kullandı.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan, TRT1'in yeni yarışması 'Fazlası Zarar'ın yayın tarihi henüz belli olmadı.

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