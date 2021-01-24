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24.01.2021 - 17:18 |

Ezgi Sertel'den pazar pozu

Sunucu Ezgi Sertel, ikiz bebekleri ile çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Sertel'in "İyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

Ezgi Sertel'den pazar pozu
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 2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu çifti, ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i geçtiğimiz sene kucaklarına aldı. 38 yaşındaki sunucu, oğulları ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sertel'in "Günaydın... İyi pazarlar" notunu düştüğü bu gönderi 12 binden fazla beğeni aldı.

Ezgi Sertelden pazar pozu

    24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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