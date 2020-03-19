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19.03.2020 - 15:37 |

Ezgi stüdyoyu neden terk etti?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 484'üncü bölümünde; Ezgi, Nezahat Hanım'ın puanlaması sonrası gerçekleşen tartışmadan sonra sinirlenerek stüdyoyu terk etti.

Ezgi stüdyoyu neden terk etti?

Reyhan Hanım, Nezahat Hanımın gelini Rümeysa'yı bulup 5 puan vermesi sonrası "Ne güzel buluyorsunuz" dedi. Rümeysa bunu kendilerine yapılan bir saldırı olarak kabul etti ve karşılık verdi. Tartışmalar esnasında Rümeysa'nın, kaynanası Reyhan Hanım'a saygısızca yaklaşımı olduğunu düşünen Ezgi, öfkelendi ve sert bir tepki verdi. Ağız dalaşına öfkelenen Ezgi stüdyoyu terk ederek onları protesto etti.

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Cadde Yazarları

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