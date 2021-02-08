Ezo Sunal'dan karnı burnunda poz
Müzisyen Ömer Öztüyen ile ilk bebeklerini bekleyen oyuncu Ezo Sunal, hamileliğinde 36. haftaya girdi. Henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamayan Sunal, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.
Türk sinemasının usta oyuncusu merhum Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.
Geçtiğimiz haftalarda bebek beklediğini açıklayan Sunal, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Hamileliğinde 36. haftaya girdiğini belirten 37 yaşındaki oyuncunun paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
ANNE OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Ezo Sunal, daha önce yayınladığı bu karesinde de "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Gül Sunal da kızının fotoğrafını, "Kemaaaaalllll !!!! Canımız kızımız anne olacak inşallah... Bir torunumuz daha oluyor... Umarım hissediyorsundur." diyerek paylaşmıştı.