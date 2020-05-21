Fahriye Evcen: Doğayla ben

Instagram'da 10 milyon takipçisi olan oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilgilendiği için ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif.

Karantina döneminde bahçeye çıkarak güzel havanın keyfini çıkaran oyuncu, çekildiği kareleri Instagram hesabından, 'Doğayla ben, benimle doğa' notuyla paylaştı. Evcen'in bu gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.