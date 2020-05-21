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21.05.2020 - 14:19 |

Fahriye Evcen: Doğayla ben

Oyuncu Fahriye Evcen, 'Doğayla ben, benimle doğa' notuyla sosyal medya hesabından üç yeni gönderi paylaştı.

Fahriye Evcen: Doğayla ben
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Instagram'da 10 milyon takipçisi olan oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilgilendiği için ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif. 

Karantina döneminde bahçeye çıkarak güzel havanın keyfini çıkaran oyuncu, çekildiği kareleri Instagram hesabından, 'Doğayla ben, benimle doğa' notuyla paylaştı. Evcen'in bu gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Fahriye Evcen: Doğayla ben

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
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Cadde Yazarları

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