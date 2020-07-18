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18.07.2020 - 13:06 |

Fahriye Evcen'in Bodrum tatili

Eşi Burak Özçivit ile Bodrum'da tatilde olan Fahriye Evcen, önceki gün güneş keyfi yaptı. Evcen'in takipçileri paylaştığı fotoğrafa, "Güneş gibi parladı" şeklinde yorumlar yaptı.

Fahriye Evcen'in Bodrum tatili
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Fahriye Evcen, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncu, oğlu Karan ile fotoğrafını, 'Babası gibi keskin bakışlım' notu ile paylaşmış ve Burak Özçivit'ten ise bu paylaşıma 'Kurt bakışlım' şeklinde yorum gelmişti. Magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çiftten Evcen, geçtiğimiz günlerde ilk bikinili pozunu vermiş ve güzelliği ile dikkat çekmişti.

Önce kimonosu ile paylaşımda bulunan güzel oyuncu, ardından ikinci kez verdiği bikinili görüntü ile adından yine söz ettirdi. Evcen'in kimonolu fotoğrafında boyunun uzunluğu dikkat çekti. 

Fahriye Evcenin Bodrum tatili

 

Magazin Haberleri Bülteni (18 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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