Fahriye Evcen'in Bodrum tatili

Fahriye Evcen, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncu, oğlu Karan ile fotoğrafını, 'Babası gibi keskin bakışlım' notu ile paylaşmış ve Burak Özçivit'ten ise bu paylaşıma 'Kurt bakışlım' şeklinde yorum gelmişti. Magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çiftten Evcen, geçtiğimiz günlerde ilk bikinili pozunu vermiş ve güzelliği ile dikkat çekmişti.

Önce kimonosu ile paylaşımda bulunan güzel oyuncu, ardından ikinci kez verdiği bikinili görüntü ile adından yine söz ettirdi. Evcen'in kimonolu fotoğrafında boyunun uzunluğu dikkat çekti.