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20.06.2020 - 12:57 | | ALÄ° KESER

Faik Öztürk tavlada yenildi, tansiyonu çÄ±ktÄ±!

Safiye Soyman'Ä±n hayat arkadaÅŸÄ± Faik Ã–ztÃ¼rk, Ã¶nceki gÃ¼n Bodrum'da, Azka MÃ¼zik'in patronu BÃ¼lent Kaya ile tavla oynadÄ±. Art arda aldÄ±ÄŸÄ± yenilgilerle tansiyonu Ã§Ä±kan Ã–ztÃ¼rk'e otel saÄŸlÄ±k ekibi mÃ¼dahale etti.

Faik Öztürk tavlada yenildi, tansiyonu çÄ±ktÄ±!
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Covid-19 Ã¶nlemleri nedeniyle otelde gÃ¶revli olan hemÅŸire, Faik Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n tansiyonunu Ã¶lÃ§erek, iyi olduÄŸunu ama daha fazla oyuna devam etmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ddialÄ± tavla oyununu kaybeden Ã–ztÃ¼rk, BÃ¼lent Kaya'ya Ã¼Ã§ takÄ±m yazlÄ±k koleksiyon alacak. AnlaÅŸmaya gÃ¶re tavlayÄ± kaybeden Faik Ã–ztÃ¼rk paralarÄ± Ã¶deyecek, ikilinin yakÄ±n dostu Seda Sayan koleksiyonu seÃ§ecek.Â

Faik Ã–ztÃ¼rk tavlada yenildi, tansiyonu Ã§Ä±ktÄ±

Magazin Haberleri Bülteni (20 Haziran 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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