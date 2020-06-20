Faik Ã–ztÃ¼rk tavlada yenildi, tansiyonu Ã§Ä±ktÄ±

Covid-19 Ã¶nlemleri nedeniyle otelde gÃ¶revli olan hemÅŸire, Faik Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n tansiyonunu Ã¶lÃ§erek, iyi olduÄŸunu ama daha fazla oyuna devam etmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ddialÄ± tavla oyununu kaybeden Ã–ztÃ¼rk, BÃ¼lent Kaya'ya Ã¼Ã§ takÄ±m yazlÄ±k koleksiyon alacak. AnlaÅŸmaya gÃ¶re tavlayÄ± kaybeden Faik Ã–ztÃ¼rk paralarÄ± Ã¶deyecek, ikilinin yakÄ±n dostu Seda Sayan koleksiyonu seÃ§ecek.Â