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HaberlerMagazin Haberleri Farah Zeynep Abdullah: Beklenti hoş bir şey değil
04.01.2021 - 09:36 |

Farah Zeynep Abdullah: Beklenti hoş bir şey değil

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisiyle gündemde olan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Instagram’da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Farah Zeynep Abdullah: Beklenti hoş bir şey değil
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2020 sana en çok hangi duyguyu yaşattı?
Çaresizlikle savaştık hep beraber.

Kendine mektup yazdın mı?
Evet biraz rötarlı olmuş. 5 Ocak’ta yazmıştım, daha okumadım. Okuyup önümüzdeki seneye yazacağım bu gece.

2021’den ne bekliyorsun?
Bir şey beklemiyorum. Beklenti hoş bir şey değil. Amaçlar, hedefler, planlar var ama zaten 2020’de planlananlar olsaydı hepimiz bambaşka hayatlarda olurduk muhtemelen. 2020 beklentinin boş bir şey olduğunu gösterdi. Yoldan keyif alabilmek en güzeli. En önemlisi tabii sağlık.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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