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HaberlerMagazin Haberleri Farah Zeynep Abdullah: Türkçeye İngilizce katmayın
09.07.2020 - 10:45 |

Farah Zeynep Abdullah: Türkçeye İngilizce katmayın

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Türkçeye İngilizce katmayın..." dedi.

Farah Zeynep Abdullah: Türkçeye İngilizce katmayın
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Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada Türkçe'ye yönelik mesajıyla dikkat çekti. Farah Zeynep, Türkçeye İngilizce kelimeler katılmaması gerektiğini vurguladı. Ünlü oyuncu şu mesajı paylaştı: “Türkçeye İngilizce katmayın nolur katmayın lütfen Türkçe konuşurken dümdüz Türkçe konuşulsun lütfen İngilizcenizi İngilizce konuşurken kullanın.”

Farah Zeynep Abdullah: Türkçeye İngilizce katmayın

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