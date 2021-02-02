02.02.2021 - 08:17 |
Farah Zeynep Abdullah'ın çocukluk fotoğrafına yorum yağdı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın eski bir karesi sosyal medyada paylaşıldı. Abdullah'ın çocukluk yıllarına ait fotoğrafına beğeni yağdı.
Şimdilerde 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Zeynep Abdullah'ın elinde poğaçası ile gülümseyerek verdiği poz kısa sürede binlerce beğeni aldı.
31 yaşındaki oyuncunun karesine "Bakışlar hala aynı" şeklinde yorumlar yapıldı.