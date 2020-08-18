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18.08.2020 - 07:41 |

Farah Zeynep Abdullah'tan 31. yaş pozu

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 31. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Farah Zeynep Abdullah'tan 31. yaş pozu
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17 Ağustos doğumlu Farah Zeynep Abdullah, 31'inci yaşını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Güzel oyuncu, Boğaz manzarasında çekilen karesinin altına İngilizce "Haydi güzelim, bugün benim doğum günüm" notunu düştü.

Farah Zeynep Abdullahtan 31. yaş pozu

Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.
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Cadde Yazarları

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