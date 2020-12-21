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21.12.2020 - 07:00 |

Fark yaratan buluşma

Küresel salgın nedeniyle kapılarını ilk kez sanal olarak açacak Contemporary Istanbul, 21 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında genel izlemeye başlıyor.

Fark yaratan buluşma
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Küresel salgın nedeniyle kapılarını ilk kez sanal olarak açacak Contemporary Istanbul, 21 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında genel izlemeye başlıyor. İyilik İçin Sanat Derneği de, Contemporary Istanbul’da hayata geçirdiği üç projesinde üretilen eserlerle yer alacak. Dernek üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Keçeli’ye ait Artkolik’te bir araya gelecek ve Dr. Feride Çelik’in anlatımıyla etkinliğe katılıp, 280’inci buluşmalarında da fark yaratmayı sürdürecek.

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