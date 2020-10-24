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24.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Farkındalık projesi

Ressam Tülin Kanun, ‘Bi-re-y Bir Resim Yap’ projesinin beşincisini Hayvan Hakları için hayata geçirdi.

Farkındalık projesi
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Ressam Tülin Kanun, ‘Bi-re-y Bir Resim Yap’ projesinin beşincisini Hayvan Hakları için hayata geçirdi. İstanbul Kent Üniversitesi’nin ev sahipliğindeki ‘Hayvan Figürleri’ temalı sergiye; Suzan Şen, Müge Tezman Sırmabıyık ve Wilma Elles’in de aralarında bulunduğu isimler katıldı. Gecede 15 bin TL’lik en pahalı eseri alan yapımcı Nusret Toplar, ‘Dikkat Köpek Var’ dizisini yakında dijital platformda yayınlayacağını söyledi. Elles ise, “Çok anlamlı bir projeydi. Yurt dışından gelip destek vermek istedim” dedi. 

Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
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