MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Farkındalık soruları
11.04.2020 - 07:00 |

Farkındalık soruları

‘Evde kal’ çağrısını uygulayan Arzu Sabancı, farklı bir bakış açısı geliştirdi.

Farkındalık soruları

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda takipçilerine tavsiyede bulunan iş insanı, “Bu sürece, ‘farkındalık dönemi’ diyorum. Siz evde kalanlar; her gün sormalısınız ‘Bugün kendim, başkaları ve diğer canlılar için ne yaptım?’ diye... İyilik, sadece maddiyatla olmaz. Sokakta kalan hayvanları beslediniz mi? Aile büyüklerinizi arayıp, hal hatır sordunuz mu? Umarım herkesin buna verilecek bir cevabı vardır” notuyla, duygularını dile getirdi.

Mine Tugay: EsneSosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Müzik yaşamı güzelleştiriyor’

‘Müzik yaşamı güzelleştiriyor’

Babasının hayatını kurtardı

Babasının hayatını kurtardı

Bakterilerle savaşır

Bakterilerle savaşır

‘Evde bile karizmatik’

‘Evde bile karizmatik’

Sıradaki Haber