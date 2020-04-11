Farkındalık soruları

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda takipçilerine tavsiyede bulunan iş insanı, “Bu sürece, ‘farkındalık dönemi’ diyorum. Siz evde kalanlar; her gün sormalısınız ‘Bugün kendim, başkaları ve diğer canlılar için ne yaptım?’ diye... İyilik, sadece maddiyatla olmaz. Sokakta kalan hayvanları beslediniz mi? Aile büyüklerinizi arayıp, hal hatır sordunuz mu? Umarım herkesin buna verilecek bir cevabı vardır” notuyla, duygularını dile getirdi.