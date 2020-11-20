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20.11.2020 - 07:00 |

Farkındalık yarattılar

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), her yıl 17 Kasım’da düzenlenen Dünya Prematüre Günü için anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Farkındalık yarattılar
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Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), her yıl 17 Kasım’da düzenlenen Dünya Prematüre Günü için anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Canan Göztepe, Yeniköy 464 restoranda icra ve yönetim kurulu arkadaşlarına yemek verdi. Yeni üyelerin de tanıtıldığı anlamlı buluşmada, mor şallar yemeğe renk kattı.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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