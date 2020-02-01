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01.02.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Farklı alternatifler

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklara başlayan markalar, romantik ve aşk temalı koleksiyonlarıyla farklı alternatifler sunuyor.

Farklı alternatifler

Sofistike tasarımlar

Sezonun büyüsünü gün yüzüne taşıyan naif tasarımlar, Machka 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’yla buluşuyor. Arzum Onan’ın marka yüzü olarak karşımıza çıktığı ürünler, ince işçiliği feminen tavırla harmanlıyor.

Farklı alternatifler

Etkileyici doku

Selin Beauty, beş ayrı ruj tonuyla, kadınlara sağlıklı ve kalıcı bir görünüm sunmayı hedefliyor. Yoğun renk tonu, kolay sürülen fırça, içeriğindeki E vitamini
ve avokado yağı sayesinde dudakta kuruluk bırakmayan ürünler, topaklanma konusunda da iddialı.

Farklı alternatifler

Aşk teması

Atelier Rebul, Sevgililer Günü öncesinde ritüelleri en özel haliyle sunmayı planlıyor. Koku uzmanlığıyla fark yaratmayı hedefleyen marka, dekoratif, şık bakır vazo içerisindeki solmayan gül ve eşlik eden ‘Love’ damgalı Palo Santo tütsü çubuğuyla, hediye alternatiflerinden biri...

Farklı alternatifler

Büyülü yolculuk

Sevdiğini şımartmak isteyenler, Sinoz Kozmetik’in gül, Aloe Vera ve Gold Aura serileriylesizleri bekliyor. Hazırladıkları setlerle müşterilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkarmayı hedefleyen marka, her tarza hitap ediyor.

Farklı alternatifler

Renklerin senfonisi

Zamansız tasarımlarıyla yaşam alanlarının ruhunu değiştirmeyi hayal eden Enza Home, zarif seçeneklerin yer aldığı halı koleksiyonuyla evlere renk katmayı amaçlıyor. Yalınlığın tasarımdaki gücünü ve zarafetini Orfe Halı’yla gözler önüne seren marka, gri ve mavi rengi başrolde kullanılıyor.

Farklı alternatifler

Masalsı koleksiyon

Barbie’nin en çok sevilen Fashionistas serisine, birbirinden farklı modeller eklendi. ‘Barbie ile Her Şey Mümkün’ sloganıyla kız çocuklarına farklı kapılar açan seri, beş farklı vücut tipi, 22 ten rengi ve 76 saç şekliyle, miniklerin karşısına çıkıyor.

Farklı alternatifler

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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