MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Fashion Week'te moda filmi
18.02.2021 - 07:00 |

Fashion Week'te moda filmi

Raisa Vanessa, sonbahar-kış 2021 koleksiyonunu New York Fashion Week kapsamında tanıttı

Fashion Week'te moda filmi
ABONE OL

Her sezon yaptıkları dünya standartlarındaki şovlarla adından söz ettiren Raisa Vanessa, sonbahar-kış 2021 koleksiyonunu New York Fashion Week kapsamında tanıttı. 78 look 123 parçadan oluşan tasarımların sergilendiği dijital defile, kısa bir filmle izleyicilerle buluştu. İkonik CSO Ada Ankara binasında gerçekleşen etkinlikte, şov direktörü Uğurhan Akdeniz ile yönetmen Ali Bilgin bir araya geldi. Koleksiyonda örme takımlar, payetli elbiseler, tuvit takımlar ve tul tuvaletler yer aldı. Günün her saati kullanabilecek tasarımlar ile koleksiyonun, aynı zamanda çok yönlü olduğu gözlemleniyor.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih Terim'den bomba karar! Kadroda değişiklik...

Fatih Terim'den bomba karar! Kadroda değişiklik...

İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç

İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç

Ancelotti'den Manchester City itirafı!

Ancelotti'den Manchester City itirafı!

Haaland: "Mbappe'nin hat-trick yapması gaza getirdi"

Haaland: "Mbappe'nin hat-trick yapması gaza getirdi"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet