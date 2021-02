Fashion Week'te moda filmi

Her sezon yaptıkları dünya standartlarındaki şovlarla adından söz ettiren Raisa Vanessa, sonbahar-kış 2021 koleksiyonunu New York Fashion Week kapsamında tanıttı. 78 look 123 parçadan oluşan tasarımların sergilendiği dijital defile, kısa bir filmle izleyicilerle buluştu. İkonik CSO Ada Ankara binasında gerçekleşen etkinlikte, şov direktörü Uğurhan Akdeniz ile yönetmen Ali Bilgin bir araya geldi. Koleksiyonda örme takımlar, payetli elbiseler, tuvit takımlar ve tul tuvaletler yer aldı. Günün her saati kullanabilecek tasarımlar ile koleksiyonun, aynı zamanda çok yönlü olduğu gözlemleniyor.