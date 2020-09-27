Fatih Ürek: Hülya Avşar hak etti

Mağazalardaki yeni sezon ürünlerini inceleyen Fatih Ürek, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"Hülya Avşar, ada almış siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Hülya, daha fazlasını hak ediyor. Bildiğim üzere kızı Zehra'da mimarisini yapacakmış, ilk misafirleri ben olurum herhalde" diye konuştu.