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27.09.2020 - 17:34 |

Fatih Ürek: Hülya Avşar hak etti

Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde Vadistanbul'da alışveriş yaparken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Ürek, Hülya Avşar'ın ada aldığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu.

Fatih Ürek: Hülya Avşar hak etti
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Mağazalardaki yeni sezon ürünlerini inceleyen Fatih Ürek, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"Hülya Avşar, ada almış siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Hülya, daha fazlasını hak ediyor. Bildiğim üzere kızı Zehra'da mimarisini yapacakmış, ilk misafirleri ben olurum herhalde" diye konuştu.

Fatih Ürek: Hülya Avşar hak etti

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