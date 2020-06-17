Fatih Ürek: Temmuz ayını bekleyeceğim

Uzun bir süredir karantinada olduğunu ancak yavaş yavaş normal hayatına dönmeye çalıştığını söyleyen Fatih Ürek, ilk defa alışverişe çıktığını söyledi.

Bodrum'da da evi bulunan şarkıcı, tatile ne zaman çıkacağını soran muhabirlere, "Aslında onun için alışverişe geldim, Bodrum'daki evin eksikleri var. Onları alacağım, yakın zamanda da gitmeyi planlıyorum" dedi.

Uzun bir aradan sonra konserlerin ve eğlence sektörünün tekrar faaliyete geçtiğinin hatırlatılması üzerine Ürek, "Temmuz ayını bekleyeceğim, biraz uzaktan bakıp neler oluyor bitiyor bakacağım" şeklinde konuştu.