MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Fatih Ürek: Temmuz ayını bekleyeceğim
17.06.2020 - 11:56 |

Fatih Ürek: Temmuz ayını bekleyeceğim

Şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Fatih Ürek: Temmuz ayını bekleyeceğim
ABONE OL

Uzun bir süredir karantinada olduğunu ancak yavaş yavaş normal hayatına dönmeye çalıştığını söyleyen Fatih Ürek, ilk defa alışverişe çıktığını söyledi.

Bodrum'da da evi bulunan şarkıcı, tatile ne zaman çıkacağını soran muhabirlere, "Aslında onun için alışverişe geldim, Bodrum'daki evin eksikleri var. Onları alacağım, yakın zamanda da gitmeyi planlıyorum" dedi.

Uzun bir aradan sonra konserlerin ve eğlence sektörünün tekrar faaliyete geçtiğinin hatırlatılması üzerine Ürek, "Temmuz ayını bekleyeceğim, biraz uzaktan bakıp neler oluyor bitiyor bakacağım" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nurgül Yeşilçay: Denize girmek sevaptır

Nurgül Yeşilçay: Denize girmek sevaptır

Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış ile eşleşti!

Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış ile eşleşti!

Survivor'da elenen isim ve anlat bakalım eşleşmeleri belli oldu! Survivor SMS oylaması birincisi kim?

Survivor'da elenen isim ve anlat bakalım eşleşmeleri belli oldu! Survivor SMS oylaması birincisi kim?

Özge Özpirinçci: Ruhum bu limanda kaldı

Özge Özpirinçci: Ruhum bu limanda kaldı

Sıradaki Haber