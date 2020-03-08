Fatih Ürek, uzun süre sonra alışverişte

Markalar Sokağı'nda aracını beklediği sırada görüntülenen Ürek, kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Uzun süredir kendisine vakit ayıramadığını ve çok çalıştığını söyleyen başarılı şarkıcı, "Alışverişe de çıkamıyordum, bugün birkaç parça eksiğimi almak için çıktım." dedi. Özel aracının gelmesi ile muhabirlere teşekkür ederek kolay gelsin dileyen Fatih Ürek, alışveriş merkezinden ayrıldı.