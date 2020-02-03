Fatih Ürek'in açıklamaları Demet Akalın'ı kızdırdı!

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün Kıbrıs konserinden önce bir süredir küs olduğu Demet Akalın'la ilgili konuştu. Akalın'ın ablasının cenazesine gelmediği hatırlatılan Ürek, "Demet'le ne oldu bilmiyorum. Kendi kendine kuruyor ama arkamdan konuşmasın" dedi.

Ardından bugün de Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Fatih Ürek, Akalın’ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve “Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama gelmedi. Sonradan fark ettim gelmemiş. Geleceğim dedi gelmedi. Aramadı da. Ne oldu bilmiyorum. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet!” diyerek ateş püskürdü.

Demet Akalın, Fatih Ürek’in bu sözleri üzerine, programın sosyal medya hesabına bir yorum yaptı.

“Tilki? O senin işindir” diyen Akalın, Ürek’e şöyle cevap verdi:

“Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bir söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!”