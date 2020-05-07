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07.05.2020 - 09:27 |

Fatma Girik: Geleceğe umutla bakıyorum

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, ev karantinasına Bodrum’daki evinde devam ediyor.

Fatma Girik: Geleceğe umutla bakıyorum
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Fatma Girik, önceki gün bir bebeği kucağına alarak poz verdi. Geleceğe umutla baktığını belirten usta sanatçı, corona virüs salgını sonrası vatandaşların kurallara uymaları gerektiğini ifade etti: Hepimizin kurallara uyması gerekiyor. Hem kendi hem de diğer insanların sağlıkları söz konusu. Bilim insanları ne karar aldıysa onlara dikkat etmeliyiz. Bu günler de geçecek. Bugüne kadar neler geçmedi ki?

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