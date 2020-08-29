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29.08.2020 - 09:18 |

Fatma Girik: Onlara inat yaşıyorum

Sosyal medyada dolaşan 'Fatma Girik öldü' haberleri sanatçının sevenlerini korkuttu. Girik, haberi yayanlara tepki gösterdi: Onlara inat yaşıyorum.

Fatma Girik: Onlara inat yaşıyorum
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Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik hakkında ortaya atılan 'öldü' iddiası sanatçının sevenlerini korkuttu. Girik, sosyal medyada dolaşan haberlere isyan etti. Oyuncu, haberi yayanlara tepkisini, “Bunların beni öldürmekten başka işleri yok sanıyorum” sözleriyle dile getirdi.

"YAŞAYACAK GÜZEL GÜNLERİM VAR"
Hürriyet'in haberine göre; Bodrum’da yaşayan 78 yaşındaki oyuncu, “Onlara inat yaşıyorum. Yaşamaya devam edeceğim. Ülkemi seviyorum, daha yapılacak işlerim, çekilecek filmlerim, yaşayacak güzel günlerim var” dedi.

Bu yıl Antalya Film Festivali’nin de yüzü olan Fatma Girik, bu tür yalan haberler yapılmaması için yakınlarının gerekli önemleri alacağını belirterek, "Geçelim bunları, yalanlarla işimiz yok. Ben buradayım" şeklinde konuştu.

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