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28.08.2020 - 16:54 |

Fatma Girik'in sağlık durumu hakkında açıklama

Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada gündem olan iddialar, usta sanatçının yeğeni tarafından yalanlandı. Günay Girik, yanlış haberler için yasal yollara başvurduklarını açıkladı.

Fatma Girik'in sağlık durumu hakkında açıklama
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinden dışarı çıkmayan Fatma Girik'in hayatını kaybettiği iddiası 77 yaşındaki sanatçının hayranlarını şoke etti. Usta oyuncunun sağlık durumunu hakkında aileden flaş bir açıklama geldi.

"YANLIŞ HABERLERE ÇOK ÜZÜLDÜK"
Yeşilçam efsanesinin yeğeni Günay Girik, söz konusu haberlere çok üzüldüklerini, bu tür haberleri yapanlar için de kanuni işlemlere başladıklarını söyledi.

"YAZ SONUNDA TAM YÜRÜMEYE BAŞLAYABİLECEK"
Geçirdiği kalça protezi ameliyatı sonrası Bodrum’da yaşamını sürdüren Fatma Girik, corona virüs salgını nedeniyle evine misafir almıyor, dışarı çıkmıyor. Son olarak oyuncuyu muayene eden doktor, Girik'in yaz sonuna tamamen ayağa kalkabileceğini söylemişti.

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