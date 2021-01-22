Fatma Toptaş'a İspanya'dan teklif

10’dan fazla ülkede birden fazla kez çekilmiş olan ‘El Test’ isimli oyunda yer alması istenen Fatma Toptaş’ın süreci değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

Fatma Toptaş, geçtiğimiz günlerde elektrikli smart aracıyla dikkat çekmişti. Güzel oyuncu, “Mecbur olmasam sokağa bile çıkmam. Pandemi kötü bir hal almaya başladı” şeklinde konuştu. Aracının adını 'Minnoş' koyduğunu dile getiren oyuncu, “Gürkan’ın hediyesi değil, benim arabam. Biz 'SEF' diye plaka alıyoruz” diyerek, aracın hediye olmadığını dile getirdi.

DEMET AKALIN’A GÖNDERME

Muhabirlerin, Demet Akalın’ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözlerini örnek gösterip, "Erkek gücüne ihtiyaç duyduğunuz oluyor mu?" sorusuna Toptaş, “Son dönemde ekranlarda kadın hikayeleri anlatılıyor. Ben bu durumdan çok mutlu oluyorum. Erkek hikayelerinden bıkmıştık. Güçlü kadın hikayeleri beni mutlu ediyor. Bazen erkek gücüne ihtiyaç duyuluyor, niye duyulmasın? Yaradılış itibarıyla var. Gürkan canım benim, sağ olsun benim yardıma ihtiyacım olduğu her an yanımda. Karşılıklı yardımlaşmak çok güzel şey, bunu kadın ya da erkek diye sıfatlaştırmaya gerek yok, İnsan olan birbirine yardım eder. Hümanist bir insanım, kimlik ayırmıyorum” yanıtını verdi.

Fatma Toptaş, pek çok kişinin Recep İvedik filmi ile tanıdığı isim oldu. 2007 yılında ‘Doktorlar’ dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Fatma Toptaş, sonrasında pek çok sinema ve dizilerde rol aldı.