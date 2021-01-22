Favorisi sarı

22.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
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Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek’te görüntülendi.
Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Arkadaşıyla yürüyüşe çıktığını söyleyen iş insanı, tarzıyla beğeni kazandı. Özilhan, “Giydiklerim rahat olsun bana yeter. Genelde siyah tercihim. Bu aralar sarı rengi de seviyorum” dedi.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.