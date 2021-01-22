Favorisi sarı

Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Arkadaşıyla yürüyüşe çıktığını söyleyen iş insanı, tarzıyla beğeni kazandı. Özilhan, “Giydiklerim rahat olsun bana yeter. Genelde siyah tercihim. Bu aralar sarı rengi de seviyorum” dedi.