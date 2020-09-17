‘Feci durumdayız’

Kenan Doğulu, Covid-19 nedeniyle en çok müzik ve eğlence sektörünün zarar gördüğünü söyledi. Şarkıcı, “Maalesef bizim durumumuz feci, hepimize Allah kolaylık versin. Tabii ben de muzdaribim... Işıkçı, sesçi, tüm ekibi düşününce insan ne yapacağını şaşırıyor. Elimizden geldiğince birbirimize destek olmaya çalışacağız. Bu günleri atlatacağız. Şu anda çareler arıyoruz” dedi.



