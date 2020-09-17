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17.09.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Feci durumdayız’

Kenan Doğulu, Covid-19 nedeniyle en çok müzik ve eğlence sektörünün zarar gördüğünü söyledi.

‘Feci durumdayız’
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Kenan Doğulu, Covid-19 nedeniyle en çok müzik ve eğlence sektörünün zarar gördüğünü söyledi. Şarkıcı, “Maalesef bizim durumumuz feci, hepimize Allah kolaylık versin. Tabii ben de muzdaribim... Işıkçı, sesçi, tüm ekibi düşününce insan ne yapacağını şaşırıyor. Elimizden geldiğince birbirimize destek olmaya çalışacağız. Bu günleri atlatacağız. Şu anda çareler arıyoruz” dedi.

Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.
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Cadde Yazarları

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