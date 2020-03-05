05.03.2020 - 16:26 |
Fedon öldü haberlerine açıklama geldi
Kendine has tarzıyla bilinen 73 yaşındaki şarkıcı Fedon için, sosyal medyada "öldü" iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili ilk açıklamayı oğlu yaptı.
Sosyal medyanın son kurbanı, taverna müziğinin duayeni Fedon oldu. Twitter’da, 73 yaşında şarkıcının kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi.
Fedon'un oğlu Theo, çıkan haberlere isyan ederek, sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar Twitter’da dolaşan ‘Fedon öldü’ haberlerine itibar etmeyiniz. Yaşayan herkesi öldürdünüz sıra Fedon’a mı geldi?" paylaşımını yaptı. 'Babam gayet sağlıklı, bu haberler bizi üzüyor” açıklamasında bulundu.