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05.03.2020 - 16:26 |

Fedon öldü haberlerine açıklama geldi

Kendine has tarzıyla bilinen 73 yaşındaki şarkıcı Fedon için, sosyal medyada "öldü" iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili ilk açıklamayı oğlu yaptı.

Fedon öldü haberlerine açıklama geldi

Sosyal medyanın son kurbanı, taverna müziğinin duayeni Fedon oldu. Twitter’da, 73 yaşında şarkıcının kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi.

Fedon'un oğlu Theo, çıkan haberlere isyan ederek, sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar Twitter’da dolaşan ‘Fedon öldü’ haberlerine itibar etmeyiniz. Yaşayan herkesi öldürdünüz sıra Fedon’a mı geldi?" paylaşımını yaptı.  'Babam gayet sağlıklı, bu haberler bizi üzüyor” açıklamasında bulundu.

Fedon öldü haberlerine açıklama geldi

Magazin Haberleri Bülteni (5 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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Cadde Yazarları

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