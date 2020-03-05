Fedon öldü haberlerine açıklama geldi

Sosyal medyanın son kurbanı, taverna müziğinin duayeni Fedon oldu. Twitter’da, 73 yaşında şarkıcının kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi.

Fedon'un oğlu Theo, çıkan haberlere isyan ederek, sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar Twitter’da dolaşan ‘Fedon öldü’ haberlerine itibar etmeyiniz. Yaşayan herkesi öldürdünüz sıra Fedon’a mı geldi?" paylaşımını yaptı. 'Babam gayet sağlıklı, bu haberler bizi üzüyor” açıklamasında bulundu.