15.04.2020 - 13:39 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Fedon'dan balkon konseri
Son dönemde birçok DJ ya da müzisyenin corona virüs günlerinde evine kapananlar için verdiği balkon konserlerine Fedon da katıldı. 73 yaşındaki şarkıcı, önceki gün güneşli havayı da fırsat bilip, çıktığı balkonunda komşularına müzik ziyafeti çekti.
Suadiye’deki evinde balkona çıkarak, mikrofonuyla kendi şarkılarını seslendiren Fedon, komşularına sürpriz yaptı. Dillerden düşmeyen taverna şarkılarını seslendiren Fedon, yaklaşık yarım saat balkon konseri verdi.
Usta şarkıcıya kimi zaman karşı binadaki komşularının da alkışlarıyla tempo tutarak eşlik ettiği görüldü. Canlı yayın yaparak konserini sevenleriyle de paylaşan usta sanatçıya bazı takipçilerinin “Abi keşke komşun olsaydık” diye yorum yapmaları dikkat çekti.