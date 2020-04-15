Fedon'dan balkon konseri

Suadiye’deki evinde balkona çıkarak, mikrofonuyla kendi şarkılarını seslendiren Fedon, komşularına sürpriz yaptı. Dillerden düşmeyen taverna şarkılarını seslendiren Fedon, yaklaşık yarım saat balkon konseri verdi.

Usta şarkıcıya kimi zaman karşı binadaki komşularının da alkışlarıyla tempo tutarak eşlik ettiği görüldü. Canlı yayın yaparak konserini sevenleriyle de paylaşan usta sanatçıya bazı takipçilerinin “Abi keşke komşun olsaydık” diye yorum yapmaları dikkat çekti.