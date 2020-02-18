Feghouli derbi öncesi alışveriş turunda

Bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi alışverişe çıkan Sofiane Feghouli'ye, yakın arkadaşları da eşlik etti. Bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşan futbolcu, daha sonra yeni aynı katta bulunan bir restoranda dostları ile beraber yemek yedi.

Futbolseverler tarafından yoğun bir ilgi gören Feghouli, sevenlerini kırmayarak yanına gelenlerle bir süre hatıra fotoğrafı çektirdi.