Fekeli diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Kerem Alışık (Fekeli) diziden çıkıyor mu?

Yılmaz'ın ansızın hayatını kaybetmesi ile Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncularından Uğur Güneş diziden çıktı. Dizide Yılmaz'ın babası olan Kerem Alışık yanı Fekeli'nin de kadrodan çıkacağı konuşuluyor. Oyuncularından Vahide Perçin'de ayrılanlar arasında yer aldı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli hakkında detaylar...

FEKELİ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILIYOR MU?

ATV'nin baaşrılı ve sevilen yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'ı oynayan Vahide Perçin ve Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş'in ardından Kerem Alışık'ın da kadrodan çıkacağı konuşulanlar arasında bulunuyor. Fekeli karakterine hayat veren başarılı oyuncunun Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı henüz kesinleşmiş değil ve konu hakkında bir açıklama yapılmadı.