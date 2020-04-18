Ferdi Tayfur, tedavisi için Antalya'ya davet edildi

Ünal, sosyal medya hesabından, Ferdi Tayfur'un, katıldığı bir programda diyalize girdiğini ve doktorların böbrek naklini önerdiğini söylediği haberi paylaştı.

Prof. Dr. Ünal, "Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.