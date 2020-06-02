Ferhan Şensoy: Emeğimin çalınmasına müsaade etmem!

Ferhan Şensoy’un kurduğu Ortaoyuncular’ın Spotify üzerinden yayınlanan 'Soru Cevap' podcast serisinde ferhan Şensoy, hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Usta sanatçı, tiyatro oyunlarının YouTube’a kendisinden izinsiz yüklendiğini açıkladı:“YouTube’a yüklenen oyunlarım için elbette onayım alınmadı. Türkiye’de böyle bir âdet yok. Hayatımda kimsenin emeğini çalmadım, benimkinin de çalınmasına müsaade etmem.

"KANADA'NIN VATANDAŞLIK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"

Şensoy, tiyatro eğitimi için Kanada’ya gittiği dönemde kendisine vatandaşlık teklif edildiğini de açıkladı: Fransa’ya tiyatro öğrenmeye gittim. Orada kalmayı hiç düşünmedim. Kanadalı oyuncu Monique Mercure vesilesiyle Fransa’dan Kanada’nın Quebec şehrine yatay geçiş yaptım. Ödüllü bir yazar olduğum için orada vatandaşlık teklif ettiler; kabul etmedim. En başından beri Türkiye’de kendi tiyatromu yapmayı arzuladım.”

Usta oyuncu ayrıca hayatında geçmişin yeri olmadığını da dile getirdi.

"ORTAOYUNCULAR BAŞARIMDIR"

Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular’ın 1980 yılında 'Şahları da Vururlar' oyunuyla ilk kez perde açtığını söyledi: İnsanlar ara sıra ‘Pişman mısınız?’ diye sorarlar. Bir saniyesinden bile pişman değilim. Ortaoyuncular, en memnun olduğum başarımdır.