MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ferhat Göçer hayranlarıyla söyledi
31.08.2020 - 17:52 | | DENİZ BOY

Ferhat Göçer hayranlarıyla söyledi

Şarkıcı Ferhat Göçer, önceki akşam Alaçatı'da bir mekanda konser verdi.

Ferhat Göçer hayranlarıyla söyledi
ABONE OL

Ferhat Göçer, yaklaşık iki saat kaldığı sahnede hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Göçer’in söylediği parçalara davetliler de eşlik ederek eğlendi. 

Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapğlu'ndan anlamlı 30 Ağustos paylaşımı

Ece Vahapğlu'ndan anlamlı 30 Ağustos paylaşımı

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim şok etti! İşte yeni yarışmacı...

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim şok etti! İşte yeni yarışmacı...

Yunus Bülbül'den Muhterem Nur özrü! Tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

Yunus Bülbül'den Muhterem Nur özrü! Tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

'Nihal Candan'ın sevgilisi intihar girişiminde bulundu' iddiası!

'Nihal Candan'ın sevgilisi intihar girişiminde bulundu' iddiası!

Sıradaki Haber