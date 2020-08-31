31.08.2020 - 17:52 | | DENİZ BOY
Ferhat Göçer hayranlarıyla söyledi
Şarkıcı Ferhat Göçer, önceki akşam Alaçatı'da bir mekanda konser verdi.
Ferhat Göçer, yaklaşık iki saat kaldığı sahnede hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Göçer’in söylediği parçalara davetliler de eşlik ederek eğlendi.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.