Ferhat Göçer'den farkındalık şarkısı

'Mazlum' şarkının söz ve duygu itibari ile içinde yaşadığımız sıkıntılara tercüman olduğunu belirten Ferhat Göçer, bu parçayla farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Göçer, "Çocuğa, kadına, doğaya, hayvana şiddet haberleri insanı insanlığından utandıran haberler. Beni derinden yaralayan bu sorunlara daha fazla farkındalık yaratmak için bu şarkımın onların sesi olmasını istedim" dedi.