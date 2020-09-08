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08.09.2020 - 17:36 |

Ferhat Göçer'den farkındalık şarkısı

Ferhat Göçer, Ali Kızıltuğ'un 'Ben Bana mı Yanam' adlı eserini yeniden düzenlediği 'Mazlum' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Ferhat Göçer'den farkındalık şarkısı
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'Mazlum' şarkının söz ve duygu itibari ile içinde yaşadığımız sıkıntılara tercüman olduğunu belirten Ferhat Göçer, bu parçayla farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Göçer, "Çocuğa, kadına, doğaya, hayvana şiddet haberleri insanı insanlığından utandıran haberler. Beni derinden yaralayan bu sorunlara daha fazla farkındalık yaratmak için bu şarkımın onların sesi olmasını istedim" dedi.

Tuğba Ekinci: Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecekSon şarkısını duyurmak için sosyal medyadan kalça fotoğrafı paylaşan Tuğba Ekinci, son olarak bikinili videosunu yayınladı. Ekinci, ""Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Varsa daha iyisi gösterin” ifadelerini kullandı.
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Cadde Yazarları

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