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04.02.2021 - 12:45 |

Ferit Aktuğ, 'Sefirin Kızı'nda

Star TV'de pazartesi akşamı yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisinin kadrosuna Tuba Büyüküstün'den sonra yeni bir oyuncu daha dahil oluyor.

Ferit Aktuğ, 'Sefirin Kızı'nda
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Geçtiğimiz haftalarda Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılmasının ardından 'Sefirin Kızı' dizisine 'Mavi' karakteriyle Tuba Büyükstün dahil olmuştu.

TV100'ün haberine göre; Büyüküstün'ün ardından son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler'de rol alan Ferit Aktuğ, 'Sefirin Kızı' dizisinin kadrosuna katıldı.

Aktuğ, Emre Kabakuşak'ın yönettiği, Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un senaryosunu kaleme aldığı dizide 'Bora' karakterine hayat verecek.

Ferit Aktuğ, Sefirin Kızında

Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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