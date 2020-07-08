08.07.2020 - 13:39 |
Ferit Aktuğ'dan 'Etilerin Savaşı' açıklaması
Ferit Aktuğ, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Kalabalık arkadaş grubuyla geldiği AVM’de takım elbise ve kundura alan Aktuğ, uzun süren alışverişinin ardından dostlarıyla bir restoranta oturup akşam yemeği yedi.
'Etilerin Savaşı' filminin geri dönüşlerinin çok güzel olduğunu belirten Ferit Aktuğ, "Filminin ikincisi gelir mi henüz ben de bilmiyorum" dedi.
Geçtiğimiz aylarda eşi Bahar Özdoğan ile 9 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan oyuncu, boşanmayla ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.