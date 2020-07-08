Ferit Aktuğ'dan 'Etilerin Savaşı' açıklaması

'Etilerin Savaşı' filminin geri dönüşlerinin çok güzel olduğunu belirten Ferit Aktuğ, "Filminin ikincisi gelir mi henüz ben de bilmiyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda eşi Bahar Özdoğan ile 9 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan oyuncu, boşanmayla ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.