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08.07.2020 - 13:39 |

Ferit Aktuğ'dan 'Etilerin Savaşı' açıklaması

Ferit Aktuğ, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Kalabalık arkadaş grubuyla geldiği AVM’de takım elbise ve kundura alan Aktuğ, uzun süren alışverişinin ardından dostlarıyla bir restoranta oturup akşam yemeği yedi.

Ferit Aktuğ'dan 'Etilerin Savaşı' açıklaması
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'Etilerin Savaşı' filminin geri dönüşlerinin çok güzel olduğunu belirten Ferit Aktuğ, "Filminin ikincisi gelir mi henüz ben de bilmiyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda eşi Bahar Özdoğan ile 9 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan oyuncu, boşanmayla ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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