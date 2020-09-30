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HaberlerMagazin Haberleri Feryal Gülman: Yalı satıştadır
30.09.2020 - 14:08 |

Feryal Gülman: Yalı satıştadır

Kemal Gülman'la boşanma aşamasında olan Feryal Gülman, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Feryal Gülman: Yalı satıştadır
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Alışveriş merkezindeki mağazaları gezen Feryal Gülman, son günlerde Bebek'teki yalısının satışı durduruldu iddaları hakkında konuştu.

Gülman, "Mahkeme kararını verdi. Bir kaç gün önce asılsız haberler çıktı ama daha sonrasında düzeltildi. Herkes gerçeği görmüş oldu adalet yerini buldu" diye konuştu.

Daha sonra Feryal Gülman, sözlerine, " Yalı satıştadır, hiçbir problem yoktur, hatta alıcılarla görüşme halindeyim yakın zamanda satılmış olur" diyerek devam etti.

Feryal Gülman: Yalı satıştadır

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