Festival tadında Bol Pazar

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club’da kurulan, cumartesi ve pazar günlerinin vazgeçilmez adresi Bol Pazar, kış mevsiminde de birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor. Doğa içerisinde benzersiz bir yeme-içme ve alışveriş deneyimi sunan organizasyon, ziyaretçilerine keyifli bir hafta sonu geçirtmeye devam ediyor. Jazzmatiz ve Garden Jazz Trio ile yapılan canlı müzikler, keyifli anları ikiye katlayacak.

Bünyesine dahil ettiği yeni markalarla yelpazesini genişleten Bol Pazar, Türkiye’nin ilk ve tek ‘Food Market’ noktası olarak, sıcak ve korunaklı oturma alanlarında, konforlu vakit geçirmenizi sağlıyor.

Bol Pazar’ın yeni lezzetleri; Anadolu Yakası’nın en iyi Asya mutfaklarından Kaen Sushi ve Türkiye’nin ilk kalamar sandviç restoranı El Calamar’ın yanı sıra Kis Köfte, Hüsnü Baba Kokoreç, Babasöğüş ve Haha Pizza&Fries, stant açacak. Aynı zamanda futbol heyecanı yaşamak isteyen konuklar, dev ekranda ve ücretsiz Süper Lig, Premier Lig ve La Liga karşılaşmalarını takip edebilecek.