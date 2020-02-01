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01.02.2020 - 07:00 |

Festival tadında Bol Pazar

Kemer Country Club’da kurulan, hafta sonlarının vazgeçilmez adresi Bol Pazar, kış aylarında da renkli etkinliklere devam ediyor

Festival tadında Bol Pazar

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club’da kurulan, cumartesi ve pazar günlerinin vazgeçilmez adresi Bol Pazar, kış mevsiminde de birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor. Doğa içerisinde benzersiz bir yeme-içme ve alışveriş deneyimi sunan organizasyon, ziyaretçilerine keyifli bir hafta sonu geçirtmeye devam ediyor. Jazzmatiz ve Garden Jazz Trio ile yapılan canlı müzikler, keyifli anları ikiye katlayacak.

Festival tadında Bol Pazar

Bünyesine dahil ettiği yeni markalarla yelpazesini genişleten Bol Pazar, Türkiye’nin ilk ve tek ‘Food Market’ noktası olarak, sıcak ve korunaklı oturma alanlarında, konforlu vakit geçirmenizi sağlıyor.

Bol Pazar’ın yeni lezzetleri; Anadolu Yakası’nın en iyi Asya mutfaklarından Kaen Sushi ve Türkiye’nin ilk kalamar sandviç restoranı El Calamar’ın yanı sıra Kis Köfte, Hüsnü Baba Kokoreç, Babasöğüş ve Haha Pizza&Fries, stant açacak. Aynı zamanda futbol heyecanı yaşamak isteyen konuklar, dev ekranda ve ücretsiz Süper Lig, Premier Lig ve La Liga karşılaşmalarını takip edebilecek.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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