Festivallerde yarışıyor

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi’nin çektiği kısa film tadındaki ‘Tutsak’ ve ‘Senden Korktum Ben’ klipleri, Varşova ve Chicago’da düzenlenen iki ayrı film festivaline seçildi. Kliplerin çeşitli kategorilerde aday olduğu festivallerde Kamhi ve ekibi de farklı dallarda ödüllere aday gösterildi.