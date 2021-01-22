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22.01.2021 - 07:00 |

Fidan bağışladı

Tan Taşçı, atama bekleyen öğretmenlere dikkat çekmek için başlatılan #60binöğretmen60binfidan kampanyasına Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı aracılığıyla fidan bağışlayarak destek oldu.

Fidan bağışladı
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Tan Taşçı, atama bekleyen öğretmenlere dikkat çekmek için başlatılan #60binöğretmen60binfidan kampanyasına Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı aracılığıyla fidan bağışlayarak destek oldu. Şarkıcı, sevenlerini de kampanyaya katılmaya davet etti.

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.
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Cadde Yazarları

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