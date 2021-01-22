Fidan bağışladı

Tan Taşçı, atama bekleyen öğretmenlere dikkat çekmek için başlatılan #60binöğretmen60binfidan kampanyasına Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı aracılığıyla fidan bağışlayarak destek oldu. Şarkıcı, sevenlerini de kampanyaya katılmaya davet etti.