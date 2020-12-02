Fikret Kuşkan, 'Akif' filminde Atatürk'ü canlandıracak

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve 12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklâl Marşı’nın 100’üncü yıldönümünde, Ersoy’un marşı yazarken yaşadıkları 'Akif' filmiyle beyazperdeye aktarılacak.

Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda’nın, yapımını Tarçın Film’in üstlendiği 'Akif' filminde Mehmet Akif Ersoy’u Yavuz Bingöl canlandıracak. Mustafa Kemal Atatürk rolü için de filmin yapımcıları, usta oyuncu Fikret Kuşkan’la anlaşmaya vardı.

12 MART 2021’DE BEYAZPERDEDE

Kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı'nın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk’ün oturduğu 'Akif'in çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da gerçekleştirilecek. Yapım, kabulden tam 100 yıl sonra, 12 Mart 2021 tarihinde vizyona girecek.