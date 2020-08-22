Filiz Akın: Eskiden çevremde olan güzelliklerin farkında değilmişim

2002 yılında burun arkası kanserine (nazofarenks) yakalandığını öğrendiğinde hastalığı ikinci evresine geçmişti... Amansız hastalığa meydan okudu, dimdik ayakta kalmayı başardı...

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Filiz Akın, kanser tedavisi sürecinde bir müddet hiç duymadığını, konuşamadığını ve kimyasal mama ile beslendiğini söylerken, pes etmemesi sayesinde hastalığı yendiğini belirtti.

77 yaşındaki sanatçı, "Zor bir hastalıkla mücadele edip güçlü bir şekilde savaştan çıktınız" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet ikinci evrede ve ameliyatı olmayan burun arkası kanseriyle mücadele ettim. Çok agresif bir tedavi gördüm. Radyoterapi milimetrik olduğu halde tiroidim yandı, ses tellerim zarar gördü, duyma organlarım etkilendi. O yüzden bir müddet hiç duymadım, konuşamadım, kimyasal mama ile beslendim. Hayat mottom şu: Asla pes etmemek. Çok sahte de olsa neşeli olmak, hayaller kurmak lazım. Zihin boş bir ekran, ne düşünürseniz oraya yansıyor ve düşünceniz kaderiniz oluyor. Eskiden çevremde olan güzelliklerin farkında değilmişim. Şimdi taşların arasında kendine yol bulup, yaşamı seçen çiçekleri görüyorum. Bu yaşadığım süreçleri milyonlarca insan ben istemesem de duydu, dualar etti, adaklar adadı, mumlar yaktı iyileşmem için."