Film için buluştular

Dünya sinemasının yıldız ikilisi Matt Damon ile Chris Hemsworth, önceki gece Byron Bay’den Sidney’e uçtu. Özel jetle seyahat eden aktörler, başrolünü oynadıkları 26 Ocak’ta Fox Stüdyoları’nda çekimine başlanan proje için Damon, ilk kez Sidney’e gitti. Oyuncu, karantina sürecini ailesiyle geceliği 7 bin dolar’lık (yaklaşık 49 bin TL) bir malikanede geçirdi. Yönetmenliğini Taika Waititi’nin üstlendiği ‘Thor: Love and Thunder’, Marvel Comics karakteri Thor’u temel alan, 6 Mayıs 2022’de yayınlanması planlanan bir Amerikan süper kahraman filmi...